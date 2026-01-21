Не отвлекаться на Гренландию! Накачиваем ВСУ! – Рютте дрессирует НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцам не следует отвлекаться на тему возможного захвата Гренландии американцами – вместо этого нужно озаботиться поиском новых денег для ВСУ вдобавок к 90 миллиардам кредита, которого Киеву не хватит.

Об этом в ходе форума в Давосе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.