Не отвлекаться на Гренландию! Накачиваем ВСУ! – Рютте дрессирует НАТО

Европейцам не следует отвлекаться на тему возможного захвата Гренландии американцами – вместо этого нужно озаботиться поиском новых денег для ВСУ вдобавок к 90 миллиардам кредита, которого Киеву не хватит.

Об этом в ходе форума в Давосе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы, европейцы, здесь в НАТО думаем, что из-за 90 миллиардов… мы можем забыть об обороне Украины — не делайте этого. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра.

Да, было бы здорово, если бы было заключено мирное соглашение, все работают над этим, американцы, конечно же, возглавляют этот процесс. Здорово, что эти 90 миллиардов уже есть, но они появятся только в марте, апреле, мае, когда угодно. Так что это все еще требует времени, поэтому мне нужно, чтобы европейские союзники сосредоточились на этом вопросе…

У украинцев недостаточно ракет-перехватчиков, у них недостаточно американского оборудования, особенно необходимого им, потому что оно больше недоступно для них в Европе, чтобы защитить себя.

Таким образом, сосредоточение внимания на Украине должно стать нашим приоритетом номер один. А затем мы сможем обсудить все вопросы, включая Гренландию, но на первом месте должна быть Украина», – заявил Рютте.

