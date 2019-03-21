Не ожидал такой подлости от Саакашвили – Аваков

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поплатился за свою двуличную позицию и потому был выдворен из Украины.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Арсен Аваков, у которого был публичный конфликт с Саакашвили.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Аваков сообщил, что Саакашвили незадолго до перепалки с ним приходил в кабинет главы МВД и пытался договориться о должности премьер-министра страны.

«Я не ожидал такой подлости от него. Он буквально за два-три дня приходил ко мне, сидел в кабинете, пил чай и рассказывал о том, что давай как-нибудь договоримся с президентом с тем, чтобы то ли я премьер-министр, а он вице-премьер, то ли наоборот. Что-то такое. Я не считаю, что Саакашвили гениальный управленец, я не считаю, что он корректно вел себя у нас в стране. Я считаю, что он позволил себе быть оружием в войне Порошенко против Яценюка.

Но потом получилось так, что это все обернулось против него, потому что за все в жизни надо платить. И он получил то, что получил. Надо быть искренним, нужно понимать, что если ты объявляешь себя адептом движения вперед по целому ряду вопросов, ты должен посмотреть по сторонам и понять, что если у Яценюка лысина, которая тебе не нравится, а у Авакова грузная фигура, то это не мешает тебе с ними объединиться ради своей цели какой-то. А он в этом плане абсолютно беспринципный, как по мне.

В той ситуации, в которой он оказался, я может быть, ему даже где-то сочувствую. Но он пожал то, что посеял. Когда этот конфликт начался, я поговорил со многими грузинами, в том числе и из его команды и немного получил картину того, что происходило в Грузии реально, а не то, что нарисовано в наших мифах о «грузинских реформаторах». Я думаю, что такого будущего я для Украины не хотел бы», – заявил Аваков.

Он также рассказал, почему силовики допустили прорыв границы сторонниками Саакашвили во время возвращения грузинского политика из Польши на Украину.

«Действительно, были очень острые тогда у нас разговоры, и мы выбирали манеру поведения. Возникает вопрос – а что, нужно было стрелять? Вы себе представляете эту картину. Мы стали между выбором – или стрелять на границе Западной Украины и получить детонатор к еще большему конфликту, или сделать так, как вышло, и после этого наводить порядок.

Что произошло после этого – все участники незаконного прорыва и перехода, мы их всех достали, провели через горнило судебных решений, включая всех тогдашних оппозиционеров – и Юлию Владимировну, и, не помню, все эти господа Найемы были и прочие господа. Хотя многие из них, посмотрев на эту ситуацию, развернулись и перешли через другой пункт пропуска, без нарушений. Хитрость сработала у них. Конечно же, не было никаких сговоров, это была просто разумная сила, разумное решение.

Это все опыт. Я думаю, что даже близко такого больше не будет, потому что мы сделали соответствующие выводы – и технические, и технологические из этой ситуации. В принципе, прорыв государственной границы – это высший уровень неуважения к нам и в этом господин Саакашвили тоже очень неправ», – считает Аваков.

А насчет недавнего заявления Саакашвили о намерении вернуться на Украину 1-го апреля, сразу после президентских выборов, Аваков лишь посмеялся.

«Пиар за 300 долларов в день 1-го апреля. Он решил, что он таким образом оплатит свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет», – подчеркнул министр.