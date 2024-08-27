«Не палить же по ним «Пэтриотами» – Зеленский пожаловался аудитории на российские «Орланы»

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 20:00
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские дроны-разведчики, направляющие ракеты на украинские аэродромы и корректирующие огонь, это серьёзная головная боль Киева, и лучшие умы занимаются тем, как этому противостоять.

Об этом в ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны-разведчики, направляющие ракеты на украинские аэродромы и корректирующие огонь, это серьёзная головная боль...

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«Враг часто публикует видео ракетных ударов по нашим аэродромам, и часто мы видим, как российские беспилотники разведывают эту местность, наводят ракеты и корректируют огонь. Нам не хватает систем ПВО, или, как говорят некоторые военные, сейчас обслуживающий персонал или те, кто могут защищать эти аэродромы, их отправляют в пехоту?», – спросила журналистка.

«Про персонал первый раз слышу. Можем поработать и поговорить с военными, первый раз об этом слышу», – забормотал в ответ Зеленский.

Что касается разведывательных беспилотников, он признал, что это большая проблема.

«Смотрите, сбить эти ZALA, «Орланы» и так далее, мы сбиваем. Сложно найти технически, как это сделать, но здесь абсолютно не хватает инструментов, включая ПВО. Но вы же не будете, например, использовать «Пэтриот», сбивая «Орлан»? Очень дорого. Потому что, когда потом прилетит в больницу «Кинжал», уже будет сложно сбивать. У них очень много дронов-разведчиков.

Ищут постоянно наши военные и техники ОПК инструменты, как снижать влияние. Это факт, что они наводят, это факт, что они наводят всё, разное оружие. И это действительно серьёзный вызов. Здесь именно не хватает, именно дефицит», – развел руками киевский узурпатор.

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