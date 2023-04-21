Не памятниками едиными: активисты Петербурга обсудили вопрос защиты исторических зданий

Оберегать от сноса предлагается не только объекты культурного наследия.

Градозащитники предлагают запретить снос не только дореволюционных построек, но и домов возрастом старше полувека. Вопросы сохранения исторических зданий и соответствующих правок в законодательстве обсудили в рамках «круглого стола».

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Участники общественного объединения «Старый Петербург» провели тематическую дискуссию по вопросам охраны памятников. Главной темой стал закон № 820 о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, а также возможное его изменение. Участники встречи обсудили, какие здания считать историческими. В правовом акте исторические здания идут отдельно от памятников архитектуры. К ним причисляются постройки, возведенные до 1917 года для городского центра и до 1957 года для периферии. Считается, что они ценны для формирования городской среды. Активисты предлагают считать историческими все постройки не моложе 1957 года.

Злободневность тематики продиктована тенденциями последних лет. Все больше зданий отправляются под снос по согласованию с чиновниками. Ранее в КГИОП заявляли о смене подхода к определению ценности здания. После оценки экспертной комиссии некоторые исторические постройки Петербурга «омолодились», как Василеостровский хлебозавод (он же Манеж лейб-гвардии Финляндского полка). Другим отказали в статусе объекта культурного наследия и ценности, как дому Басевича.

В результате только за прошлый год было снесено или частично демонтировано несколько зданий с историей, и множество уже готовят к такой же участи. Многие работы по сносу проводились без согласования с профильными инстанциями. Во всех случаях речь идет об интересах застройщиков, которым нужны выгодные участки под жилье в городском центре.

Стоит отметить, что просьбы градозащиты обратить внимание на уже выявленные и признанные ОКН также остаются без внимания. Пока чиновники занимаются ревизией старых зданий, чтобы избавиться от менее ценных, настоящие ценности пребывают в удручающем состоянии. Так, проблему аварийности Конюшенного ведомства не могут решить больше десяти лет. Здание закрыли на реконструкцию, которую собирался провести инвестор. Завершить проект не дали градозащитники, вместо гостиницы Конюшенное решили превратить в общественное пространство.

Однако городу до сих пор не удалось найти нового инвестора. В 2023 году ни один проект от крупных опытных компаний не получил поддержку. В прошлом году здание выставили на торги по программе льготной аренды «Рубль за метр». Победителем стана небольшая московская фирма, но уже через несколько месяцев Конюшенное оказалось предметом судебных тяжб. Арбитраж признал недействительными итоги торгов. Между тем горожан беспокоит затягивание сроков ремонта Конюшенного, здание достаточно ветхое, и рано или поздно может разрушиться.

В текущем году большой резонанс вызвало намерение чиновников внести правки в закон о границах зон охраны объектов культурного наследия. Предложенные законодательным собранием города изменения создают риск утери около двух сотен исторических зданий. Большая их часть расположена на территории Нарвской заставы. Пока удалось отложить его действие до 2029 года.

На «круглом столе» общественники предложили свои изменения данного закона. Например, тщательнее проработать вопрос определения возраста и ценности здания. К историческим предлагается причислить постройки, возведенные до 1957 года включительно. Также зампредседателя Совета по сохранению культурного наследия Петербурга Михаил Мильчик предложил создать рабочую группу, которая будет определять допустимые виды работ в исторических зданиях. Исключать дома из перечня исторических при экспертной оценке предлагается только с учетом мнения Совета. Кроме того, активисты обсудили понятие «уличный фронт». По мнению участников обсуждения, данная категория требует уточнения.