Новости Украины

Закончился второй день референдумов в освобожденных областях Украины. Сегодня же стало известно о том, что законопроекты о включении в состав России бывших четырех украинских областей могут внести в Госдуму вечером 28 сентября, а их рассмотрение ожидается на следующий день – на внеочередном заседании 29 сентября. В медиа появилась уже масса материалов о том, что дадут плебисциты – как самим регионам, так и России, со всех мыслимых сторон рассмотрены вопросы о том, зачем вообще нужно это голосование, и почему его нельзя было дальше откладывать.

Сегодня же пришел черед поговорить о том, чего не стоит ждать от похода на участки или мобильные пункты для голосования, и что точно не произойдет ни на следующий день после объявления результатов, ни в ближайшие месяцы после этого. Пускай это прозвучит как некая «ложка дегтя», однако стоит зафиксировать как факт: референдум – не панацея от всех бед, не волшебная таблетка, после принятия которой сразу все наладится, наступит мирная, счастливая и сытая жизнь и закончится война.

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Со стопроцентной вероятностью после закрытия участков и объявления итогов не прекратятся ни боевые действия, ни украинские обстрелы, ни теракты. И вообще мирной и спокойной жизни с ближайшего вторника ждать не стоит.

Пишу это не для того, чтобы кого-то демотивировать или сеять панику и уныние, а с целью предотвращения возникновения в головах людей опасных иллюзий. В конце концов, границы устанавливаются не референдумами, а на поле боя по итогам выигранных или проигранных войн.

А это значит, что задекларированную в ходе плебисцита волю народа нужно будет еще закрепить и отстоять с оружием в руках. Потому что Украина не будет сидеть сложа руки, а с высокой долей вероятности не смирится с потерей четырех областей и попытается отбить их назад военным путем и вернуть свою власть.

Собственно, вполне ясный и не требующий дополнительных расшифровок сигнал об этом Киев послал уже вчера, когда Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территории бывшей Луганской области, которую сегодня в стопроцентном объеме контролирует ЛНР.

Согласно документу, такие администрации должны появиться в населенных пунктах Станица Луганская, Широкий, Марковка и Новопсков. Принять необходимые для этого меры поручено Генштабу ВСУ и областным властям. Аналогичный указ Зеленский подписал о создании 15 военных администраций в Херсонской области.

Сразу бросается в глаза, что нынешние действия Киева – это калька с его же реакции на воссоединение Крыма с Россией восьмилетней давности. Тогда, напомню, Украина отказалась признавать итоги крымского референдума, а вместо этого наплодила кучу фейковых как бы «крымских» инстанций – начиная от фиктивного представительства президента в Крыму, заканчивая такими же фейковыми главками СБУ и прокуратуры.

Что характерно, Киев не стал воссоздавать на своей территории клоны крымских представительных органов власти – например, Верховного совета. Все ограничилось лишь надзорно-карательными структурами, вся деятельность которых, помимо получения бюджетных денег за имитацию украинского присутствия в Крыму, свелась к организации диверсионной работы на полуострове и ведению черных списков, на основании которых заводились уголовные дела против украинцев и россиян за «незаконное» посещение полуострова или за «неправильные» высказывания о его статусе или к охоте на бывших крымских чиновников и депутатов, присягнувших России.

Тем самым Киев дал понять крымчанам, что все разговоры про неминуемую «деоккупацию» сводятся лишь к влажным мечтам про «отомстить и наказать», а не направлены на попытку действительного изменения сложившейся в Крыму репутации Украины, как антирусского государства и привлечения крымчан на сторону Незалежной. Украина если и вернется, то не для того, чтобы раздать пряники, а для того, чтобы отнять у людей те права, которые они приобрели. В частности, на Донбассе, где люди были лишены права голоса на местных выборах последние пять лет и восстановить это право не помогли даже обращения ОПЗЖ в Конституционный суд.

Примерно того же стоит ожидать и жителям других освобожденных территорий. Представление о методах работы по «деоккупации» дает нынешняя возня беглых чиновников из прошлой администрации Мариуполя или такого же беглого гауляйтера Луганщины Гайдая. Не буду тут рекламировать их пышущие ядом в отношении бывших земляков странички в соцсетях – местные и так все это знают.

Никакой реальной помощи жителям региона от них жать не стоит. Их задача – продуцировать фейки и небылицы о происходящем на неподконтрольных территориях, сеять недоверие к новым властям и создавать негативный имидж политики России на освобожденных территориях для зарубежной аудитории.

Все это следует иметь в виду, идя на референдум. Правда в том что и Украина, и Россия, и новые российские земли вступили в полосу высокой турбулентности и получили повестку на войну. И, судя по тому, как развиваются события, эта война не закончится ни завтра, ни послезавтра, ни даже через полгода. Да и идущий сейчас в России процесс частичной мобилизации ясно намекает на то, что его итоги в виде пополнения на фронте мы увидим не раньше нового года – это в лучшем случае.

В этом смысле следует понимать, что референдум – лишь первый шаг на долгом пути, и стоит запастись терпением для того, чтобы пройти его до конца. Не ожидая уже завтра ни молочных рек, ни кисельных берегов. Кто не готов к войне, тот пусть лучше эвакуируется в глубокий тыл уже сейчас. А у военных – своя работа. Родину защищать. Уже совсем скоро – в новых границах.