«Не паникуй! Готовься» – львовян муштруют сопротивляться наступлению РФ
На территории Львовского стрелкового клуба прошли тренировки («вышколы») для гражданского населения на случай «российской агрессии». Их организовал Штаб обороны Львощины в рамках украинской общенациональной кампании «Не паникуй! Готовься». Львовян учили сапёрному делу, стрельбе и оказанию первой медпомощи.
Об этом пишет местное издание «Жовква он-лайн», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главная цель мероприятия – подготовить население к наступлению со стороны страны-агрессора. Паника и растерянность наступает, когда человек не знает алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. Учитывая, что на Украине восьмой год подряд длится война, населеннее должно быть подготовленным, именно поэтому такие вышколы необходимы», – пишет издание.
Чиновники сочили мероприятие нужным делом.
«Приятно, что «вышкол» собрал стольких участников. Это показывает, насколько общество сознательно и готово в случае военной угрозы стать на защиту себя, своих родных и своего края. Полученные навыки, безусловно, будут полезными даже в мирное время», – заявил принимавший участие в мероприятиях замглавы Львовской ОГА Виталий Загайный.
Спасибо!
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