Не «Пчёлка», а «Бджiлка»: Украина против фонда, спасающего тяжелобольных детей

Новости Украины

До чего может дойти человеческое ничтожество? Дабы узнать ответ на этот вопрос, достаточно всего лишь пожить на Украине.

13 лет в Одессе работает благотворительный фонд «Пчелка», занимающийся спасением тяжелобольных детей, в том числе круглых сирот — это и сбор средств на лечение, и помощь больницам, и много еще чего. Не буду впадать в слезливый пафос, потому что тема недоступности лечения — и страшная и серьезная одновременно, и уж точно не для красного словца. Скажу одно — я лично знаю людей, которых фонд вытаскивал из безнадежных диагнозов, в то время как государство ставило на них клеймо «смертник».

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Также 17 лет фонд выпускает и одноименный детский журнал «Пчелка». Тематика у журнала развлекательно-познавательная, а деньги от продажи идут на спасение подопечных фонда.

И вот неожиданно президент организации Елена Павленко сообщила: печать журнала приостановлена. Почему? Потому что его название и содержание на русском языке не понравились уполномоченному по вопросам государственного языка Тарасу Креминю.

«Благотворительный фонд «Пчелка» распространяет печатную продукцию, изданную на негосударственном языке», — уведомил Креминь одесский департамент образования и потребовал «принять меры».

Вот что говорит Елена Павленко:

«Оказывается, пришла жалоба от одного из родителей в канцелярию уполномоченного по защите государственного языка. Суть жалобы — распространение в украинских школах издания на русском языке, чем мы нарушаем права детей… Автор жалобы лишил юных читателей журнала… Я не готова полностью переводить журнал на украинский язык. Не люблю несправедливость. И насильно меня никто не заставит делать то, что является абсурдом. Я не против украинского языка, я против категоричных запретов. С мнением русскоязычного населения не хотят считаться, а бороться с ветряными мельницами не вижу смысла».

И вот смотришь на все это и думаешь — на кой живет такое ничтожество как Тарас Креминь? Что он потом своим детям будет рассказывать? Как изничтожил детский журнал за то, что тот не «Бджiлка»? И не купил его кто-то, а, соответственно, и деньги на срочную капельницу какому-нибудь ребенку с онкологией не поступили. И коптит небо этот Креминь с осознанием собственного величия, и почему-то не удавится…

Тарас Креминь, прозванный в народе «шпрехенфюрером».

Стоит ли после наезда на гуманнейшую из миссий — спасение детей — углубляться еще и в тему очередного уничтоженного русскоязычного контента, альтернатива которому, если говорить о школе, это частушки вроде «Рыла свыня тупорыла — вэсь двир пэрэрыла»? Не стоит, вы, думаю, и сами догадались.

Кстати, несмотря на то, что Елена Павленко предъявила документ, согласно которому Креминь прицепился именно к «негосударственному языку», украинские СМИ вовсю раскручивают версию «Вата специально раздула мовный скандал» — никто, дескать, по языковому признаку журнал не трогал. А директива сверху пришла потому, что «его распространяли в школах за деньги».

Окститесь, журики! Если вы такие справедливые, то почему вас волнует журнал за 15 гривен (половина евро), который покупали по желанию, а не бесконечные поборы «на шторы», когда речь идет о тысячах, а школьников, чьи родители не в состоянии платить, как сейчас модно говорить, буллят? Вот бы где о «правах детей» вспомнить. А впрочем, чего не ляпнешь и чего не измыслишь, когда мовную рейхсканцелярию от борьбы с тяжелобольными детьми отмыть надо. Уже не получится.

И еще один акцент. Помните, что гонения на фонд начались после «жалобы одного из родителей». Одного. На миллионный город. Это показательный момент — того, как даже один предатель всегда найдет себе поддержку в верхах украинской власти. Так и работает вооруженная агрессивная государственная машина.