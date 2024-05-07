«Не переживайте, после выборов Трамп переобуется» – киевский дипломат

Вадим Москаленко.  
07.05.2024 18:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


В случае победы на выборах Дональд Трамп, как и многие другие американские президенты, совершит резкий разворот и забудет о большинстве предвыборных обещаний.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае победы на выборах Дональд Трамп, как и многие другие американские президенты, совершит...

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«Из своего опыта наблюдения за политическими процессами в США я чётко вижу разницу между политиком-кандидатом в президенты, и собственно президентом.

Это не единичные случаи, когда человек, который занимает самую высокую должность в США, не то что делает кульбиты, но забывает о каких-то своих одиозных высказываниях, и становится на позицию более взвешенную по отношению к международным проблемам и тем или другим странам», – сказал Хандогий.

«Поэтому я думаю, что в случае избрания Трампа нам не надо переживать, что всё пропало. То, какую позицию он будет занимать, будет зависеть от многих факторов. И не надо забывать о системе сдержек и противовесов, которая работает в США», – подытожил дипломат.

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