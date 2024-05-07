«Не переживайте, после выборов Трамп переобуется» – киевский дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае победы на выборах Дональд Трамп, как и многие другие американские президенты, совершит резкий разворот и забудет о большинстве предвыборных обещаний.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Из своего опыта наблюдения за политическими процессами в США я чётко вижу разницу между политиком-кандидатом в президенты, и собственно президентом. Это не единичные случаи, когда человек, который занимает самую высокую должность в США, не то что делает кульбиты, но забывает о каких-то своих одиозных высказываниях, и становится на позицию более взвешенную по отношению к международным проблемам и тем или другим странам», – сказал Хандогий.

«Поэтому я думаю, что в случае избрания Трампа нам не надо переживать, что всё пропало. То, какую позицию он будет занимать, будет зависеть от многих факторов. И не надо забывать о системе сдержек и противовесов, которая работает в США», – подытожил дипломат.