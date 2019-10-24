«Не переживу, если на президенте-еврее закончится Украина» -Червоненко

24.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Если так называемая «формула Штайнмайера» будет реализована и Донбасс получит специальный статус, за ним аналогичные требования выдвинут регионы Западной Украины. Но если этого не будет, страну ждет гражданская война и развал по примеру Югославии.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший начальник службы безопасности президента Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы видим, что над страной – я не думаю, что это Америка, я не думаю, что это Европа, я не думаю, что это Россия, – идет какой-то страшный эксперимент. В моем понимании транснациональных компаний, которые делают нас каким-то полигоном, страной-изгоем. Идет демонтаж государственных институтов…

Дорогие сограждане, я часто предсказывал, начиная от Кучмы, правду, которая сбывалась. Мы гибнем, мы любую проблему превращаем в такую, что сейчас «формула Штайнмайера» и введение особого статуса может привести к тому, что области западные, где розданы паспорта, начнется в них броуновское движение. Но это логично. А в итоге мы можем превратиться в Югославию… Я не переживу, если на президенте-еврее, закончится Украина», – заявил Червоненко.

Отметим, что в 2005 году Черновенко сделал себе обрезание в иудейских традициях, объяснив, что пообещал своей синагоге совершить эту операцию над своей крайней плотью в случае победы Виктора Ющенко.