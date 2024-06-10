Не первый, но и не второй человек в Киеве. Кому не угодил «фактический президент Украины»?

На днях в The Times вышел критический материал, главным антигероем которого выступает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Издание утверждает, что окружение Зеленского обеспокоено «жаждой власти» главного канцеляриста с Банковой.

Собеседники газеты из числа традиционно анонимных киевских экспертов и политиков, в один голос обвиняют Ермака в «узурпации демократии на Украине», называют «фактическим главой государства» и даже «вице-президентом».

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По словам конфидентов издания, именно глава офиса виноват в недавнем увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. В киевских коридорах власти растет беспокойство, что «Зеленский всё больше полагается» на Ермака при принятии разнообразных решений – «царствует, но не правит». Ермака обвиняют и в том, что он «плохо влияет» на отношения Киева с Западом,

Сама Банковая, как водится, все эти «наветы» гневно опровергает, называя «пропагандистскими атаками», а пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров даже выступил со специальным разъяснением «для чайников»: мол, именно президент – тот, кто принимает все ключевые решения в Киеве. Ермак же, по этой версии, «играет законную роль в штабе главнокомандующего и в СНБО в соответствии с его конституционными полномочиями».

И все бы хорошо, да вот только никаких «конституционных полномочий» у Ермака быть не может в принципе. Просто потому, что украинская конституция не предусматривает такого органа в системе исполнительной власти, как администрация (а теперь офис) президента.

Этот де-факто ключевой орган в системе чиновничьей вертикали с момента своего создания в первый срок Кучмы и по сей день существует явочным порядком, и его полномочия не прописаны ни в одном законе. По сути, используется умолчание, будто АП/ОП это такой механизм реализации полномочий самого президента.

Тем не менее, в неформальной иерархии замглавы ОП выше губернатора и примерно равен министру, а уж чиновники меньшего уровня беспрекословно делают ему «под козырек» и смотря в рот. Глава же ОП с полным на то основанием может аттестовать себя крылатыми словами уже порядком подзабытого экс-спикера Верховной Рады Александра Ткаченко «Не первое, но и не второе лицо в государстве».

«Пикейные жилеты» в Киеве и Москве уже принялись гадать, кому и зачем принялось делать демонстративный информационный залп из крупного калибра (The Times, безусловно, крупный калибр) по чиновнику, в отношении которого принято считать, что легче перечислить те сферы на Украине, на которые он не влияет, нежели те, которые не обходятся без его неусыпного внимания.

Среди гуляющих кулуарами версий, основных – две. Одни интерпретаторы видят в этом происки внутренних конкурентов Зеленского с прицелом на открывшееся окно возможностей для борьбы за булаву. В такой оптике наезд на Ермака на страницах западного мейнстримного СМИ – это демонстрация лоббистских возможностей.

Чьих именно возможностей? Тут версии расходятся – от Порошенко до оседлавших антикоррупционную повестку грантовых «соросят».

Еще одни комментаторы видят в произошедшем симптом общего охлаждения отношения Запада к Зеленскому, попавшему в глазах американцев в компанию к Нетаньяху – такому же «практически союзнику», но крайне ершистому и неудобному. Это еще не «черная метка» – боже упаси – но своего рода «выговор с занесением в учетную карточку», пользуясь аналогиями времен КПСС.

Впрочем, при желании и в этой версии можно найти изъян. Ведь, единый «Запад» существует лишь в воображении пропагандистов и конспирологов, а в реальности это сложно устроенный конгломерат разнообразных групп влияния со своими интересами у каждой. И если даже предположить, что какой-то из западных «башен» вдруг стал неугоден «серый кардинал Зеленского», это совсем не означает, что это мнение – единственное и консолидированное.

В сложно устроенном «террариуме единомышленников», состоящем из украинских чиновников, их западных лоббистов, посольств и состоящих на прикорме у посольств активистов НПО интриги, подсиживания и жалобы друг на друга – дело обычное. Вокруг таких «актуальных» вопросов, как, кто сколько украл, кто кого сливает, кто на чью поляну залез, кто на кого стучит и на кого папка компромата толще, создана и неплохо кормится целая инфраструктура из сайтов-сливных бачков, общественных организаций и расследовательских проектов.

Но в данном случае понятно, что аккуратно, но настойчиво выводя на свет по схеме «за ушко да на солнышко» прежде малопубличные и малоизвестные за пределами Украины фигуры, интересанты скандалов целятся не столько в Ермака, сколько в Зеленского.

Ведь, чем грозит Ермаку такая неожиданная публичность? Да практически ничем. Это даже не пресловутое и вошедшее в народный фольклор «Повоняют и забудут», а величина, в условиях военного времени и схлопнувшегося пространства конкурентной политики и свободных СМИ, гораздо меньшая.

Этот царедворец, лично формирующий Зеленскому картину дня, всегда сумеет убедить патрона не только в личной незаменимости, но и в том, что это подкоп злых сил лично против него. А вероятность отставки или серьезного ослабления позиций, на что, возможно, и делается расчет, серьезно ограничена невозможностью адекватной замены фигуры такого уровня «на марше».

Сегодня ведь Ермака стало так много, что он буквально везде. И круг его общения невероятно широк – от официалов НАТО и британских генералов до зарубежных президентов и папы римского.

По факту он сегодня – ключевой ЛПР Банковой просто по факту того, что именно на него замкнута вся машина подготовки сотен, а в масштабах страны возможно и тысяч документов, самую важную часть которых подмахивает своей подписью лично Зе.

Есть еще один важный момент в этой истории, о котором пишут мало: несмотря на предпринимаемые разномастными недоброжелателями усилия по демонизации Ермака, к нему не сильно-то и липнет. Ну, то есть, по масштабам одиозности и «инфернальности» в глазах широкой публики он явно не дотягивает ни до Медведчука, ни до Клюева, ни до Балоги, ни до «гаранта чернобородой димократии» Табачника – самого первого в ряду главканцеляристов Банковой, с кого началась история «серокардинальства» по-украински.

Причины того, что в отличие от всех перечисленных, Ермаку все нынешние пиар-наезды – что слону дробина, тоже, в общем, понятны. Как и то, почему, несмотря на все усилия противников, их КПД довольно низок, а вызываемый резонанс не выходит за рамки узкого круга элитных тусовок, оставляя безразличными занятые банальным выживанием ширнармассы. Один из украинских тг-каналов без обиняков раскрывает этот секрет Полишинеля:

«Причина этого – изменение политического ландшафта. Раньше каждая ФПГ в Украине имела пул СМИ и журналистов, которые могли оперативно конвертировать недовольство олигархов тем или иным чиновником в народное возмущение. Теперь таких медиа-империй больше нет, все крупные СМИ подконтрольны власти, то есть тому же Ермаку. Ресурсы «соросят» незначительны и они обязаны играть по сложным правилам, т.е. малоэффективны, остальные предпочитают с Ермаком не ссориться, в том числе «оппозиция» типа Порошенко и Тимошенко. Вот такой вот несколько неожиданный итог «деолигархизации».