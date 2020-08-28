Не Петр I, а украинцы прорубили русским окно в Европу – киевский дипломат

28.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

В свое время Москва якобы украла старинное название Украины и присвоила наследие Киевской Руси.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» высказал украинский дипломат, экс-судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Владимир Василенко, отвечая на вопрос, будет ли противостояние с Россией длится веками.

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«Конечно. Оно цивилизационное. Украинская элита сделала огромный вклад в развитие Российской империи. Россия прорубила окно в Европу не тогда, когда Петр I основал Петербург. Оно появилось, когда русские захватили Украину и использовали ее потенциал для создания имперской идеологии. Москва украла старинное название Украины и присвоила историко-культурное наследие Киевской Руси. Большой империи была нужна большая история. Сегодня РФ считает себя тысячелетней государством», – негодует дипломат.

По его словам, власть РФ, которую поддерживает большинство русских, «считает Украину экзистенциальным врагом», а окончательная цель Москвы – «уничтожение нас как нации, государства, геополитической реальности».

Отметим, что Василенко был уполномоченный Украины в Международном суде ООН при рассмотрении дела Румыния против Украины относительно морских границ исключительной экономической зоны и раздела континентального шельфа в Черном море 2008 года. В итоге рассмотрение этого вопроса закончилось потерей Украиной 80 процентов шельфа острова Змеиный.