Не питайте иллюзий. Франция и Британия не заменят военные гарантии США – генсек НАТО
Европе не стоит думать, что она сможет быть автономной в плане обороны и защитить себя без помощи США.
Об этом, выступая в Варшавской школе экономики, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я знаю, что есть вопросы о прочности трансатлантических связей и приверженности США европейской безопасности. Есть жесткая риторика, между Европой и Америкой ведутся сложные дебаты по поводу торговли и тарифов, и звучат призывы возродить идею европейской автономии.
Позвольте мне быть предельно ясным. Сейчас не время действовать в одиночку. Ни для Европы, ни для Северной Америки. Глобальные вызовы безопасности слишком велики, чтобы мы могли справиться с ними в одиночку…
Я очень уважаю французское и британское ядерное сдерживание. Но в конце концов нет альтернативы ядерному зонтику, который нам предоставляют США. Если посмотреть на количество ядерных боеголовок, нацеленных на нас со стороны России, кстати Китая, их число будет расти.
К 2030 году у них будет около тысячи боеголовок. Единственным надежным средством ядерного сдерживания и гарантией нашей свободы здесь являются Соединенные Штаты Америки. Не заблуждайтесь, французы и британцы не смогут этого заменить», – заявил Рютте.
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