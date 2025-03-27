Не питайте иллюзий. Франция и Британия не заменят военные гарантии США – генсек НАТО

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Европе не стоит думать, что она сможет быть автономной в плане обороны и защитить себя без помощи США.

Об этом, выступая в Варшавской школе экономики, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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