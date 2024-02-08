Не по военным учебникам: в Донецке назвали соотношение сил на Авдеевском направлении
Авдеевку обороняют десять лучших брига ВСУ и украинский спецназ, против российских пяти.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас нет такого, как в учебниках, преимущества один к трём. Вот, сейчас идёт штурм Авдеевки, там работают наших пять бригад. А укропов – десять бригад в Авдеевке сидит.
И на этом направлении, нашим пяти атакующим бригадам противостоит семь бригад. И это лучшие бригады укропов – спецназ ГУР, 47-я, 110-я бригады. Это лучшие бригады укропов, с лучшим западным оружием», – сказал Хайруллин.
«А у нас там только одна бригада – Сил специального назначения Росгвардии. Она специально для городских боёв предназначена. А остальное – наши рядовые, рабочие подразделения.
И вот, мы достаточно успешно двигаемся вперёд. Соотношение сил неравное, но мы достаточно успешно двигаемся вперёд», – добавил военкор.
Спасибо!
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