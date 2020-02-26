«Не подавайте подобных идей!» – Савченко сболтнула дурной совет для Зеленского

26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

История с коронамайданами окончательно укрепила все сомнения в профпригодности украинского правительства, которое полностью провалило ситуацию фактически – в условиях отсутствия проблемы.

Об этом в эфире телеканал «112» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, правительство показало, что не способно справиться даже с надуманной проблемой. Проблемы-то реально не существует, у нас нет вируса, нет эпидемии, но даже с этим они уже не справились. Они не справились исключительно с информационной ситуацией, и о чём говорить дальше? Я думаю, что далее это правительство уже ни с чем больше не справится, потому что это не первый их промах.

Думаю, что по мере накопления записок у Зеленского на столе, Зеленский понимает ситуацию, и как президенту ему придётся принимать решение, потому что ещё три месяца, как говорят, до мая потянут, а потом будут менять правительство Гончарука. Эти три месяца могут оказаться для Украины заложенной ошибкой, которая потом станет катастрофической», – предрекает Савченко.

«Я понимаю, что сейчас не так просто подобрать команду, которая согласилась бы на Украине с государством в таком состоянии справляться со всеми накопившимися проблемами и рисками.

Все те слухи, которые ходят, начиная от приглашения старых добрых известных олигархов на эти должности, заканчивая поиском очередной новой команды (хорошо, не рассматривается пригласить порулить у нас какое-то время правительство какого-то иностранного государства в полном составе, ещё до такого абсурда не дошли)», – добавила экс-депутат.

«Не подавайте подобных идей!» – испугался телеведущий.

«Согласна, лучше не говорить, потому что дурное в их головах приживается быстро, – отметила Савченко. – Потому я считаю, что время не терпит. Зеленскому нужно понимать, что ответственность всё равно в конечном этапе будет его, за победу или за поражение Украины».