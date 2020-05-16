Не поделив блокпост, ВСУ с «правосеками» утроили бойню

16.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несколько человек получили ранения и двое погибли в результате боестолкновения в зоне «ООС» ВСУшников с националистами «Правого сектора».

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации, полученной от нашего источника в штабе 54-й бригады, украинские боевики продолжают использовать вооруженный конфликт на Донбассе в интересах улучшения своего финансового благосостояния.

Так, командир бригады Майстренко решил поставить на место недавно прибывших в его зону ответственности подразделение националистов ДУК «Правый сектор».

Националисты на участке дороги между населённых пунктов Очеретино и Александрополь организовали свой незаконный блокпост, на котором останавливают грузовой и гражданский транспорт, а также проводят досмотр грузов, водителей и пассажиров.

При досмотре транспорта водителям предлагается заплатить за проезд с грузового транспорта по 1000 гривен, с легкового по 200 гривен. Отказавшимся гражданам предъявлялись обвинения в пособничестве «сепаратистам», подбрасывая им сим-карты республиканского оператора связи «Феникс». Там же, на месте, националисты «Правого сектора» предлагали откупиться за 5 000 гривен, во избежание проблем с законом и заключением под стражу», – сообщил Астрахань.

Он отметил, что комбрига Майсренко не устроило то, что поборы с мирных жителей, пересекающих незаконный блокпост, проходят мимо него и утекают к конкурентам.

Военный отправил группу доверенных ему вооруженных людей к «правосекам», чтобы урегулировать ситуацию и получать свой процент с поборов, что привело к перестрелке и потерям.

«Боевиков «Правого Сектора» возмутил такой поворот событий. В ходе беседы произошла словесная перепалка, которая переросла в перестрелку с применением стрелкового оружия между боевиками 54-й бригады и представителями «Правого Сектора». В результате боестолкновения двое подчиненных Майстренко погибли, ещё двое получили ранения. Потери националистов составили двое ранеными», – добавил представитель оборонного ведомства.

По его словам, данный факт тщательно скрывается от вышестоящего штаба, а потери украинских боевиков будут представлены как полученные в результате обстрела.