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Без мобилизационного пополнения в новом году ВСУ будут массово оставлять занятые города и сокращать линию фронта.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, нацист и экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, вдоволь напиарившись на заигрывающих с уклонистами поправках, депутаты всё же проголосуют за новый мобилизационный законопроект до конца февраля, и Зеленский его подпишет.

«Если этого не произойдёт, или они засаботируют или завалят, то повесить это на военных не выйдет. Просто военные будут сокращать линию фронта. А чем её держать? Телами не удержим. Преимущества артиллерии у нас нет. Российская авиация господствует в небе. Армию дронов министр цифровой информации Фёдоров прохлопал. Спецсвязь – деньги разграбили. Станций РЭБ новых не разрабатывается для борьбы против российских дронов… А русские давят, они это увеличивают, у них есть «Шахеды», «Ланцеты», FPV-дроны с тепловым наведением. А у нас всего этого нет», – перечислил Лапин.

Он выразил уверенность, что Зеленский не наложит вето на законопроект, потому что иначе есть серьёзные риски потери территорий.

«Мы будем терять очень много городов, если их нечем будет оборонять. Дефицит снарядов никуда не девается. На волонтёрских плечах и на плечах тех, кто ломанулся в военкомат в 2022 году, до границ 1991 года мы не доползём. И будем оставлять города, будем оставлять территории. А чем их держать? Залужный чётко сказал – земля важна, но людей надо беречь. Будем оборонять столько, сколько сможем, но если придётся, будем отходить. А вы что думали? Война, к сожалению, такая жёсткая», – объяснил ВСУшник.