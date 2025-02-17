Не подружившись с Россией, Европа не сблизится с Китаем

Развивать крепкие экономические отношения с Китаем страны Европы не смогут без восстановления связей с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, что произошло, Европа может сблизиться с Китаем только через сближение с Россией. Что невозможно на данный момент. Сблизиться с Китаем без сближения с Россией для Европы невозможно ни по географическим, ни по экономическим, ни по каким другим причинам», – сказал экономист.

«То есть, это абсолютно нереальная ситуация. Если даже вдруг это произойдёт, тогда это просто будет означать покорение Европы, скрытую оккупацию со стороны Китая и России. Европа не просто попадёт в зависимость…

Такая же, как была скрытая оккупация США посте Второй мировой войны над рядом европейских стран, такая же будет скрытая оккупация со стороны Китая и России.

Я думаю, для Европы это чудовищный сценарий, и европейцы на него никогда не пойдут. И уже сейчас равноправных отношений не может быть. Они были возможны в начале нулевых», – утверждает Кущ.