«Не подустим РФ к НАТО!» – Рютте фальшивым «месседжем» Путину смутил даже вруна Зеленского

Константин Серпилин.  
17.10.2024 23:43
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


НАТО не допустит исчезновение буфера с Россией под названием Украина.

Об этом в Брюссселе заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместном брифинге с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО не допустит исчезновение буфера с Россией под названием Украина. Об этом в Брюссселе...

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«Сегодня мой месседж Владимиру Путину, что если он думает… пусть посмотрит, что сегодня сделала Германия, Австралия и США – мы получили действительно результаты. Полмиллиарда помощи в противоракетной обороне.

Я говорил со всеми членами альянса – есть чрезвычайное желание и воля предоставить Украине все, что необходимо, чтобы вести войну против России. Если кто-то подумает, что если разделят наш альянс, мы остановимся – этого не будет. Украина будет членом альянса!

Конечно, Украина – это демократия, 32 члена альянса – это тоже демократия, но все абсолютно одинаково подтверждают, что это наша общая оборона. Мы не можем допустить Россию на границы НАТО, если они будут успешны на Украине, это интересы нашей коллективной безопасности от Лос-Анджелеса до Тираны и самого восточного фланга НАТО», – верещал Рютте.

Приторный пафос генсека пронял даже КВНщика Зеленского.

«Вы видите, у нас есть единство! Это хорошее начало. Нам ещё нужно 32 члена альянса, чтобы так же согласились», – мрачно сыронизировал криворожский комик.

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