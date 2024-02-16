«Не поеду к детям»: жена Навального примчалась в Мюнхен и позвала всех на «войну с Путиным»

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Смерть признанного экстремистом и террористом блогера Алексея Навального должна быть использована как повод для начала войны против России.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила Юлия Навальная, супруга покойного экстремиста Алексея Навального, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что после появления новостей о смерти Алексея Навального для его супруги («случайно» оказавшейся в этот день в Мюнхене) организовали срочное выступление, причём в самом начале заседания, сразу после выступления вице-президента США Камалы Харрис.

«Спасибо большое конференции, что дали мне главную сцену. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда, или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моём месте. И я уверена, что он был бы здесь, на этой сцене», – сказала Навальная.

Она объявила, что не верит новостям, полученным из «государственных источников России», и позвала всех желающих на «войну с режимом Путина».

«Мы не можем верить Путину и путинскому правительству, они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, путинские друзья, и его правительство, знали, что они понесут [ответственность] за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьёй, и с моим мужем, ответственность. И это день наступит очень скоро. И я хочу призвать всё мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились, и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за те ужасные вещи, что они делают с моей страной в последние годы», – вещала проститутка.