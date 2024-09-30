«Не поеду жить в Лондон» – российские богатеи оставляют детей в России

Елена Острякова.  
30.09.2024 17:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Образование, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


В престижных российских вузах растут конкурсы на поступление и запрос на платное образование для детей элиты, которые раньше учились за рубежом.

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В престижных российских вузах растут конкурсы на поступление и запрос на платное образование для...

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«Очень вырос конкурс. Мы подняли цены на обучение, и при этом конкурс еще сильнее вырос. Мы набрали первый курс в этом году – 800 человек. Мы выросли за пять лет в два раза. Видимо, происходит импортозамещение. Люди перестали рассчитывать на обучение за рубежом. Насколько я знаю, у наших партнеров и конкурентов та же самая ситуация. Видимо, благодаря этой ситуации – мы вернули этих людей, и они намерены жить здесь», – сказал Аузан.

При этом он охарактеризовал настроения среди студенчества как «спокойно-позитивные».

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