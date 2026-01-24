«Не пойдёте навстречу – мы вас просто убьем»: Укро-пропаганда в шоке от появления адмирала Костюкова на переговорах в ОАЭ

Участие в переговорах в ОАЭ начальника Главного управления (в прошлом ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова – это крайне тревожный сигнал для Украины.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он там не для того, чтобы озвучивать какие-то идеологические ультиматумы. Это была задача Мединского: давайте вы проведете денацификацию, еще что-нибудь такое сделаете, и будем с вами разговаривать. Это человек, который будет абсолютно конкретным. Он тоже может выдвигать ультиматумы: если вы не сделаете то и то, мы сбросим ядерную бомбу в таком году, если не сделаете то и то, мы окончательно уничтожим вашу энергетику», – сказал укро-пропагандист.

По его мнению, Костюков может пригрозить ударами по первым лицам Украины и показать список людей, «которые будут уничтожены нашими разведчиками в ближайшие месяцы».

«Это же профессиональный убийца, понимаете?! И присутствие этого человека на переговорах может означать или желание договориться по конкретным вопросам, или желание озвучить такие конкретные угрозы, которые должны парализовать украинскую власть. Что все, игрушки закончились, теперь речь идет не о ваших деньгах, не о ваших семьях, а о вашем личном выживании. Не будете идти навстречу, мы вас просто убьем. Мы давно могли бы, но думали, что у вас есть какой-то здравый смысл, винтик в голове. Нет винтика в голове – будете уничтожены, так решил президент», – описывает Портников потенциальный сценарий.

Он считает, что угрозу ликвидации Зеленского Костюков может произнести «хладнокровно глядя в глаза генерала Буданова» (террорист), что произведет на того впечатление.