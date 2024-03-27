«Не пойман – не вор»: США продолжат помогать Украине бить по российским НПЗ» – Бортник

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США пытаются внешне максимально дистанцироваться от диверсий и атак Украины по территории РФ в довоенных границах, поскольку очень боятся, что где-то в Ираке или Сирии вдруг могут запылать и американские НПЗ.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются внешне максимально дистанцироваться от диверсий и атак Украины по территории РФ в...

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По его словам, информацию о том, что Вашингтон категорический против ударов Украины по российским НПЗ, умышленно запускается американцами.

«Чтобы дистанцироваться от украинских ударов по российской территории. Причин несколько. Основная – договор о стратегической стабильности между Россией и США, невмешательство во внутренние дела. Если Россия установит, что США вмешиваются во внутренние дела России, она начнёт вмешиваться в американские. Тоже какие-то инструменты у неё есть для этого.

А во-вторых, если будет гореть российская энергетическая инфраструктура, то это может а) привести к тому, что начнут гореть американские НПЗ и нефтедобывающие мощности, например, в Ираке, в Сирии, во многих других уязвимых для США точках, на них будут происходить теракты. А б) это может привести к национализации части западных активов в энергетическом секторе России. А речь идёт о сотнях миллиардов долларов», – объяснил Бортник.

Однако это абсолютно не означает, что США прекратят своё участие.

«США могут абсолютно быть причастны и помогать наносить эти удары, но они всегда от них будут дистанцироваться. А не пойман – не вор, в нынешней ситуации», – сказал политолог.

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