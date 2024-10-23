«Не поймешь, где главный удар»: украинцы жалуются на новую тактику русских

Вадим Москаленко.  
23.10.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия перешла к давлению по всей линии фронта и постоянному изменению направления основного удара. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Донецкой области у оккупантов, к сожалению, есть определённые тактические успехи. Причём на всех участках фронта. Речь об изменении тактики российских оккупантов.  Если раньше у них в приоритете было покровское и кураховское направление, то теперь они используют тактику изменения направления основного удара», – сказал Снегирев.

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Российская армия перешла к давлению по всей линии фронта и постоянному изменению направления основного...
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«На данный момент они пытаются эскалировать ситуацию на торецком направлении. Есть продвижение на кураховском направлении, практически взяли под контроль населённый пункт Максимильяновка. Тяжёлая ситуация в районе Горняка и Новоселидовское. То есть попытки продвижения к Селидово. И по другим участкам фронта ситуация тоже тяжёлая», – подытожил эксперт.

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