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Российская армия перешла к давлению по всей линии фронта и постоянному изменению направления основного удара. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Донецкой области у оккупантов, к сожалению, есть определённые тактические успехи. Причём на всех участках фронта. Речь об изменении тактики российских оккупантов. Если раньше у них в приоритете было покровское и кураховское направление, то теперь они используют тактику изменения направления основного удара», – сказал Снегирев.

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«На данный момент они пытаются эскалировать ситуацию на торецком направлении. Есть продвижение на кураховском направлении, практически взяли под контроль населённый пункт Максимильяновка. Тяжёлая ситуация в районе Горняка и Новоселидовское. То есть попытки продвижения к Селидово. И по другим участкам фронта ситуация тоже тяжёлая», – подытожил эксперт.