«Не пойму, как у них получается»: русские бьют нас нашей же тактикой – боевик ВСУ

Русские внимательно смотрят на удачи и неудачи ВСУ, делают выводы, после чего оперативно масштабируют удачный опыт и обрушивают это на украинцев.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко заявил бывший сотник Майдана, ныне солдат ВСУ с позывным «Сирко», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сильные стороны русских – это то, что они умеют взять у нас технологию (не в смысле того или иного продукта, а технологию тактического использования), и они её очень быстро масштабируют. Это их сильная сторона, система там работает, хочешь – не хочешь, она сработает, у нас оно на добрых началах, и нет той дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться всем и работать. Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью, а потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм. Они в этот ритм входят и чувствуют себя в нём комфортно. Потому что каждый понимает, как у обычного человека, если у тебя по ритму всё выстроено, у тебя уже и психологическое состояние адаптируется, и уже всё движется», – рассуждал «Сирко».

«Плюс, они очень быстро перенимают наши тактики. Мы замечали, что мы некоторые ноу-хау вводили и применяли, и буквально проходит три месяца, и мы видим, что они эту тактику просто уже на методическом уровне применяют. Не знаю, как у них это работает, но они однозначно на это реагируют. Это я вижу. То, что акт после действия должен быть – это сейчас основное, что должен делать как минимум каждый сержант», – добавил ВСУшник.