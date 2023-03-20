«Не полоумные зеки, мощная военная сила»: Луценко о российской армии

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Украинской армии противостоят хорошо подготовленные и обученные серьезные войска России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который служит сейчас в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, нельзя верить пропаганде, которая льется с экранов подконтрольных офису президента телеканалов в рамках так называемого «единого марафона».

«Я не свидетель розовых единорогов с «единого марафона», потому не хочу преуменьшать сложность этой задачи. Мы не на «едином марафоне», поэтому давайте честно скажем, мы имеем дело не со слабоумными зеками, как часто говорят далекие от фронта диванные эксперты. Мы имеем дело с действительно очень мощной военной силой. Потому что ЧВК «Вагнер» – это лишь процентов 10 зеков. Остальные – это ветераны Вооруженных сил России, которые всю жизнь прослужили в армии и поэтому, в принципе, способны выполнять серьезные задачи. Они носят белые повязки, а за ними сзади идут люди с красными повязками – это десантно-штурмовые войска», – сказал политик.

«Да, у нас солдаты спасаются юмором, на войне юмор – это обезболивающее для души, потому говорят: «Классно, что мы поубивали «вагнеров» и пришла десантура – они в два раза больше, потому легче попасть». Но это солдатский юмор, реалии таковы, что нам действительно противостоит очень серьезный противник, у которого есть колоссальные запасы оружия, которые еще с 50-60 годов накапливал Советский Союз для того, чтобы дойти до Ла-Манша», – заявил Луценко.