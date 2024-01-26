«Не получается запретить»: львовская бандеровка жалуется на обилие русского контента

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Никакие нацистские репрессии не могут полностью перекрыть доступ украинского населения к российским информационным ресурсам.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московским ширпотребом забиты и «Тик-ток», и «Ютуб», и его пихают не только в нас, но и в соцсетях за границей.

Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и смотрят что хотят. Я недавно во Львове подслушала разговор нескольких девочек, которые до сих пор пользуются «Вконтакте», – пожаловалась депутат.

Она пожаловалась, что Министерство цифровой трансформации Украины, которое должно блокировать весь русский контент, занимается проблемами производства дронов, а не борьбой с русским контентом.

«Московское убивает. Не слушайте русскоязычных песен, не смотрите фильмы, не смотрите стримы. Не смотрите ничего, что имеет хоть какую-то привязку к московскому. А потом даже без вашего ведома за ваши деньги будет финансироваться российская армия», – подытожила Федина.