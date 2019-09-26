«Не получилось стать приличным человеком». Лавров поймал Порошенко на вранье

26.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Бывший президент Украины Петр Порошенко нагло врет, когда заявляет, что не существует никакой формулы Штайнмайера, подразумевающей алгоритм предоставления Донбассу особого статуса после проведения выборов.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, ожидает ли он в этом году саммит в «нормандском формате».

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Он не исключил возможность проведения саммита, но заметил, что это зависит не от Москвы, а от Киева, который не стал выполнять решений предыдущих «нормандских» саммитов».

«Надеюсь, наши украинские коллеги не будут брать пример с Петра Порошенко, который просто перевирает различные истории, относящиеся к работе «нормандского формата», – сказал Лавров.

Он процитировал недавнее заявление Порошенко, по словам которого, «никакой формулы Штайнмайера не существует в природе».

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что все элементы формулы Штайнмайера содержатся в подписанных Киевом Минских соглашениях.

Также Лавров удивился заявлению Порошенко о том, что формулу якобы написал российский министр иностранных дел, о чем, по словам экс-президента Украины, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Честно говоря, знаю Петра Порошенко с того времени, когда он был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличным человеком. Не получалось. Это просто прямая ложь. На самом деле, когда президент России в Берлине — через год после Парижа — упомянул «формулу Штайнмайера» и предложил что-то сделать, Порошенко стал «отруливать» назад и объяснять, как он ее понял.

На это российский президент сказал ему: «Петр Алексеевич, зачем вы фантазируете? Вот, Франк-Вальтер Штайнмайер сидит рядом с нами». Так и было. Лавров там не упоминался. Там сидел Штайнмайер, его можно было спросить, подтверждает ли он сказанное. Он бы сказал — да. Зачем валять дурака», – заявил министр.

Издание поинтересовалось, не на этой ли встрече Порошенко предложил Путину забрать Донбасс.

«Это не моя тайна. Это был разговор «один на один». Не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем вы сейчас догадываетесь», – сказал Лавров, уточнив, что это разговор был в 2015 или 2016 году.