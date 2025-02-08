Не пользуйтесь «Гуглом» – не попадете под санкции Байдена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Четверть танкеров, на которые с 10 января отгружается российская нефть, попали под санкции, введенные «на прощание» бывшим президентом США Джо Байденом.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Было несколько дней паузы, когда отгрузки почти остановились. Все немножко замерли и подумали: что сейчас будет. Потом все оживились. И отгрузки нефти в основных российских портах снова пошли. В том числе, и в танкеры, попавшие под санкции», – сказал Вакуленко.

По его словам Китай и Индия продолжают принимать российскую нефть, хотя теоретически они несут дополнительные риски. При этом дисконт на нефть не растет, как и ставки фрахта.

«В принципе индийский НПЗ, принимающий российскую нефть, погруженную в санкционный танкер, ничем юридически не рискует и имеет право это делать, если он не взаимодействует с этим танкером через американскую инфраструктуру. Например, не пишет имейл капитану танкера с сервиса «Гугл. мейл», не принимает в оплату доллары за портовые услуги и так далее. Это не очень сложно организовать, и это происходит», – добавил эксперт.

Он отметил, что даже добывающие компании «Сургутнефтераз» и «Зарубежнефть», попавшие под «санкции Байдена» не считают нужным как-то маскироваться и работают в открытую.