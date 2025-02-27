Не помогли оды Трампу: Госдеп США одобрил приговор лидеру боснийских сербов

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Государственный департамент США выступил с заявлением относительно решения Суда первой инстанции Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила о признании приговора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы признаем вынесенный вердикт Суда Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика. Мы решительно выступаем против любых действий местных лидеров, которые могут подорвать безопасность и стабильность». «Мы поддерживаем Дейтон, а также суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины», – заявила спикер Госдепа.

Таким образом боснийским сербам не помогла оказанная Дональду Трампу активная публичная поддержка в качестве кандидата и бурное празднование его победы в столице энтитета – городе Баня-Лука.

Накануне поддержать президента РС прибыл президент Сербии Александр Вучич, который в своей политике также пытается опираться на республиканскую администрацию США. После общения с ним оба сербских президента сделали довольно миролюбивое заявление.

«Позвольте мне попросить Додика и руководство РС еще раз пригласить всех представителей правительства, политических деятелей БиГ, всех представителей ЕС, США, России и Китая на переговоры. Попросить Додика начать диалог и, хотя я знаю, что для него это нелегко и не просто, все равно продемонстрировать приверженность Республики Сербской миру, решению проблем путем диалога, а не угроз и шантажа», – заявил Вучич на пресс-конференции в Баня-Луке.

В свою очередь президент РС заверил гостя, что сербский энтитет ни на кого не нападает, у него нет плана войны, да и ресурсов, чтобы вести её.

«Я готов говорить со всеми представителями боснийского и хорватского народов, обсуждать все темы, как сделать БиГ конституционной и устойчивой для всех, но не так, чтобы сербский народ потерял все приобретенные им права. Я не хочу принадлежать к тем политикам, которые проиграли все наши победы за столом переговоров. Я настаиваю на том, что принадлежит нам, и что дала нам Конституция БиГ. Мы не просим ничего большего», – сказал Милорад Додик.

Напомним, первая инстанция Суда Боснии и Герцеговины приговорила президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать официальные должности. Лидеру боснийских сербов инкриминировалось «неуважение и игнорирование решений» западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, которого руководство Республики Сербской обосновано считает нелегитимным.

В свое время кандидатура Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.