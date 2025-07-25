«Не помогут даже миллионы дронов: русские просто обходят наши килл-зоны!» – полковнк СБУ

С помощью современных технологий российская армия научилась преодолевать устроенные ВСУ килл-зоны, насыщенные дронами.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ, государство, кабинет министров, все свои усилия направили на производство дронов. И президент об этом говорит, про 4 миллиона дронов. Но что такое 4 миллиона дронов на 1200 километров линии фронта? В итоге получается на 10 метров один дрон на сутки, при эффективности 5-10%, это надо 10 дронов, чтобы одного штурмовика завалили. А у нас один дрон.

Если на один километр перебросят дроны, то на другом будет пусто, они там найдут слабость. Так и идёт просачивание, и количество погибших по 1-2 человека, ведь не идут большими группами», – сказал Стариков.