Вместо нанесения комплексных ударов всеми средствами – украинское командование бездарно расходует ресурсы ВСУ.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня бесит, когда что-то применяется отдельно. Вот, полетели дроны на Москву. Но почему нельзя было их запустить, когда была летняя кампания, когда пошли войска, когда пошли прокси партизаны, напали на Брянскую область. Потом пошли ракеты, морские дроны на Крымский мост. И противник в шоке», – страдал Стариков.

Он подчеркнул, что неважно, сколько оружия Запад даст Украине, потому что бандеровцы всё равно не умеют его грамотно использовать.

«Очень много можно было сделать. А то – одно потренировали, другое, третье. Такое впечатление, что левая рука не знает, что делает правая.

Так что вывод – не будет комплексного применения, так пусть хоть тысячу их [американских ракет] будет, и всё равно никакого толку», – подытожил эксперт.