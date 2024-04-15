«Не поможет даже ЕС» – Карасев вынес приговор украинской энергетике

Утратившая своё производство Украина уже не сможет восстановить многие объекты энергетической инфраструктуры, уничтоженные ударами ВКС РФ.

Об этом в эфире канала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары наносятся, чтобы выключить страну, убить экономику. Энергетика – это кровообращение экономики, как без неё. Одними генераторами обойтись невозможно. Есть в этом и военная составляющая, потому что электроэнергетика – это военное управление, военная логистика, пополнение фронта», – отметил политолог.

«Причём электроэнергетику восстановить почти невозможно. Потому что это всё строилось в советское время и по советским проектам. На Западе нет такой централизованной энергетики.

Украина была высокоиндустриальным промышленным государством. Германия, Франция – да, но там немножко по-другому. А если посмотреть Центральную и Восточную Европу – это ж аграрные страны. Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния, Австрия. Поэтому, восстановить будет тяжело, а может, и вообще невозможно», – подчеркнул он.