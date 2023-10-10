Не поможет даже «перемога» – в Киеве разглядели страшное будущее Украины

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 19:35
  (Мск) , Киев
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Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Даже при условии быстрого завершения войны «победой» бандеровцев – за следующие 15 лет Украина потеряет столько же населения, сколько за предыдущие тридцать лет «незалежности».

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже при условии быстрого завершения войны «победой» бандеровцев – за следующие 15 лет Украина...

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«Мы делали прогноз до начала 2037 года, и прогнозируем, что к тому времени численность населения будет 30-31 миллион (по другим данным, на Украине уже осталось около 20-ти миллионов – ред.). То есть, за 15 лет будет сокращение на 10-12 миллионов человек.

Во-первых, у нас после получения независимости наблюдалось постоянное сокращение населения. В 1992-93 годах нас было пятьдесят два миллиона. Но за тридцать лет мы сократились на десять миллионов. Это произошло из-за резкого сокращения населения, у нас сейчас фактически реализуется модуль однодетной семьи.

Сверхсмертность тоже была большой. В 2021 году на 100 новорожденных было 263 смерти. Это в два с половиной раза. Но там ковид сильно повлиял, но и до того ситуация была в два раза. Это было сокращение населения.

Плюс незарегистрированная трудовая миграция. По разным оценкам, с 2003 года Украина за счёт такой миграции потеряла от полутора до трёх миллионов населения.

И этот тренд сохранится и дальше. Чем меньше население, тем меньше в абсолютных числах рождается. А смертность всё равно будет высокой, потому что население стареет. Таким образом, население будет сокращаться», – сказал социолог.

Он подчеркнул, что эти прогнозы делались из весьма оптимистичного для Украины сценария завершения войны в конце 2024 года – разумеется, «победой» бандеровцев.

«Если война закончится позже, показатели возможно будут хуже. Никогда нас не будет 52 миллиона, давайте быть реалистами. Это надо 10-15 миллионов мигрантов завезти, тогда мы будем иметь 52 миллиона», – подытожил Гладун.

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