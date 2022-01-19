«Не понимаем, что писать – надо ещё поговорить» – США не могут сочинить ответ России

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Новости Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен не привезет на встречу в Женеве 21 января с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым письменных ответов на предложения России по безопасности.

Об этом сам Блинкен заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду встречаться с министром Лавровым в Женеве и послушаю, что Россия может представить после первого дипломатического шага, а потом представить эту информацию у себя дома. Я также представлю информацию министру Лаврову и послушаю, что он скажет, и посмотрим, какие возможности он представит для использования диалога. Посмотрим, что случится после пятницы. Мы никаких предложений России не выдвинули по этому вопросу. Мы высказали обеспокоенность вызовом, который делает Россия безопасности в Европе. Они высказали свою обеспокоенность, и сделали это публично. Если есть желание, мы готовы на уступки на взаимной основе к обоюдной выгоде», – сказал Блинкен.

Напомним, что российская сторона потребовала предоставить ответы на свои предложения в письменном виде до конца недели.

«Сейчас не очень понятно, каково основное требование России, потому что они его не представили. Некоторые из этих требований очевидно приводят до тупика. Например, закрыть двери НАТО для новых членов. Однако по вопросам, направленным на укрепление и закрепление своей безопасности, мы можем поговорить», – сказал Блинкен.

Он назвал переговоры в Женеве «интенсивными» и пообещал «взять их за основу».