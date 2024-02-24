Не понимаешь, где сон, где реальность, – нацист из «Азова» жалуется на тяжелую службу

Анатолий Лапин.  
24.02.2024 12:02
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские боевики из неонацистской 3-й штурмовой бригады (бывший «Азов») «ловят галлюцинации», проводя несколько суток на позициях.

Об этом в эфире интернет-проекта «Движ» заявил боевик бригады с позывным «Бритва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские боевики из неонацистской 3-й штурмовой бригады (бывший «Азов») «ловят галлюцинации», проводя несколько суток...

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По словам «Бритвы», на четвертые сутки боевики не понимают, где они находятся и реально ли то, что их окружает, или это сон.

«Четыре-пять суток ты на позиции, ты два часа спишь, четыре дежуришь, эта депривация сна, на четвертые сутки ты уже не понимаешь, что у тебя в реальности происходит, что тебе приснилось. Ты только отключаешься и не успеваешь нормально прогрузиться в сон, когда тебя будят и говорят, что тебе надо выходить на позицию. И начинает тебя лагать, на четвертые сутки ты думаешь, что ты на позиции, а на самом деле ты спишь. Когда ты спишь, ты думаешь, что ты на позиции. У тебя просто каша в голове, после этого нужно очень долго восстанавливаться. После таких вещей очень тяжело этот хаос привести в порядок», – заявил «Бритва».

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