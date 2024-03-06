«Не понимаю раздражения»: Офицер призвал осознать необходимость перекрытию Крымского моста

Граждане должны с пониманием относиться к перекрытиям Крымского моста, которые участились в последнее время из-за атак со стороны Украины.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов.

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Продолжительность перекрытия Крымского моста зависит от того, сколь долго будет сохраняться угроза безопасности проезда по нему. И здесь никаких других доводов быть не может – ни праздничных выходных, которых всего три дня, ни сезона отпусков, который начнется совсем скоро.

«Мы находимся в условиях специальной военной операции. У нас не прекращаются атаки на Крым, они только усиливаются. Это всё было ожидаемо и здесь нет оправданий чем-либо, курортным сезоном, экономикой, – если есть сообразность закрывать, значит, надо закрывать. Все ограничения проезда нужно воспринимать с пониманием и одобрением. Мы помним, когда была реализована атака на Крымский мост, и помимо дорожного полотна, пострадала частично железнодорожная часть. И атака бы достигла своей цели, если состав бы сошёл с рельс. А если бы это был пассажирский состав? Поэтому уровень опасности у нас всё равно очень высокий, и Крымский мост – это весьма, весьма уязвимый объект, требующий защиты. Поэтому все меры нужны, я только «за», – подчеркнул он и добавил, что сам несколько раз проезжал Крымский мост и наблюдал за работой досмотровых групп.

«Не могу сказать, что досмотровые службы работают плохо. Но, имея возможность сравнивать некоторые действия, как специалист по безопасности, критиковать не буду, но отдельные моменты нужно было бы оптимизировать и улучшить. Это то, что касается досмотра. А то, что касается людей, здесь речь о безопасности, речь идёт о жизни. Я сам застрял с ребёнком в машине, простояли на холоде очень долго, но как иначе? Неужели будет лучше, если мы проедем быстрее, и кто-то погибнет на этом же мосту? Что бы там не происходило, пока у нас не исчезнет внешняя угроза, нельзя к этому относиться с раздражением или непониманием, просто нельзя. В конце концов, Крым подвергается атакам, и сейчас можно было бы взять и закрыть мост. А тут ещё можно приехать. Можно крутить этот вопрос с разных сторон, кто-то скажет, что вы сами в этом заинтересованы. Да, мы заинтересованы. Но безопасность людей на первом месте, а не вопрос прибыли. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я не говорю о том, что Крым обречён. Но надо же взвешивать ситуацию, идёт специальная военная операция. И уже все убедились в беспринципности, абсолютной жестокости того режима, который есть на Украине. Я не понимаю тех, которые раздражены, жалуются, выражают какое-то недоумение, недовольство», – указал Кашканов.

В ночь на 5 марта из-за атаки на Крымский мост и акваторию Керченского пролива движение по транспортному переходу было перекрыто более 8 часов. Автопутешественники и пассажиры поездов возмущались, что из-за долгого простоя опоздали на самолет, сорвались рабочие встречи и личные планы. Некоторые, не дождавшись, поворачивали в сторону Ростова для объезда по сухопутному маршруту. Однако 9 поездов задержались в пути на значительное время.