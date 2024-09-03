«Не поняли, как надо жить»: в Европе анонсировали конфискации у нуворишей Украины

Максим Столяров.  
03.09.2024 10:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Украина, Финансы, Швейцария


В европейских странах скоро начнут конфискацию имущества богатых украинских коррупционеров, которые раздражают местных своей показной роскошью.

Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В европейских странах скоро начнут конфискацию имущества богатых украинских коррупционеров, которые раздражают местных своей...

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«Буквально на прошлых выходных был на этой мой товарищ, он занимается недвижимостью, мы пошли в один гараж, в один неплохой дом, где живут богатые иностранцы. С бассейнами на крышах, со всеми мраморными делами. Прошлись по гаражу», – сказал Песке.

«Ну, слушайте, следующая нация, кого будут потрошить – это украинцы. Потому что такое количество дорогих автомобилей на киевских, одесских и других номерах, как вот на «Лазурке» сейчас стоит… вы знаете, их искать даже не надо будет. Просто вот едут самые дорогие автомобили по дороге, вот их хватать будут в обозримом будущем. =

Потому что они еще не поняли, как жить надо. Понимаете? Эти люди, нувориши, которые стали недавно богатыми», – добавил публицист.

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