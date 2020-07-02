02.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Оппозиция, Политика, Сербия
Просмотров:

Не попавшая в парламент сербская оппозиция требует перевыборов


Входящий в ставший политическим банкротом прозападный «Союз за Сербию» лидер «Движения за перемены» Янко Веселинович в недавнем заявлении успел пригрозить руководству страны уголовным наказанием за проведение выборов в период эпидемии и призвать к проведению новых, «демократических».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Народная Скупщина будет незаконна без оппозиции, – заявил Веселинович. – За такой избирательный процесс, который поставил под угрозу здоровье и жизнь всей нации, кто-то должен понести уголовную ответственность…. «Движение за перемены» и «Союз за Сербию» в свое время замечали, что проведение лживых выборов поставит под угрозу здоровье нации, а также разрушит экономику и изолирует нас от мира. Это происходит прямо сейчас».

При этом, не видя никакого противоречия в своих утверждениях, оппозиционер сразу же призвал к перевыборам с участием внесистемной оппозиции и, по всей видимости, без участия в них партии власти, и по сути, к путчу со свержением руководства Сербии и назначением временного правительства.

«Проведение новых выборов с предварительным предоставлением условий для их свободного проведения может вывести страну из кризиса, – сказал лидер «Движения за перемены». – До этого времени переходная администрация и профессионалы должны руководить страной и справляться с кризисом в области здравоохранения».

Следует отметить, что накануне «Союз за Сербию» принял решение сформировать «оппозиционный фронт» с привлечением новых региональных и национальных партий  и движений, бойкотировавших недавние парламентские выборы, и сделал заявление, схожее с тезисами Веселиновича.


Янко Веселинович.

«После сфальсифицированных выборов мы пришли к крайне недемократическому государству, в котором нет никакой оппозиции ни на одном уровне, от республиканского, до регионального и городского. В то же время мы обеспокоены тревожной ситуацией в отношении новой волны распространения коронавируса, новых случаев инфекции и смертей в результате насильственного проведения выборов…. Единственный способ преодолеть существующий политический кризис – это подготовить действительно свободные и честные выборы, отменив результаты последних фальшивых выборов на всех уровнях», – говорится в резолюции «Союза за Сербию».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть