Не попавшая в парламент сербская оппозиция требует перевыборов

02.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Входящий в ставший политическим банкротом прозападный «Союз за Сербию» лидер «Движения за перемены» Янко Веселинович в недавнем заявлении успел пригрозить руководству страны уголовным наказанием за проведение выборов в период эпидемии и призвать к проведению новых, «демократических».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народная Скупщина будет незаконна без оппозиции, – заявил Веселинович. – За такой избирательный процесс, который поставил под угрозу здоровье и жизнь всей нации, кто-то должен понести уголовную ответственность…. «Движение за перемены» и «Союз за Сербию» в свое время замечали, что проведение лживых выборов поставит под угрозу здоровье нации, а также разрушит экономику и изолирует нас от мира. Это происходит прямо сейчас».

При этом, не видя никакого противоречия в своих утверждениях, оппозиционер сразу же призвал к перевыборам с участием внесистемной оппозиции и, по всей видимости, без участия в них партии власти, и по сути, к путчу со свержением руководства Сербии и назначением временного правительства.

«Проведение новых выборов с предварительным предоставлением условий для их свободного проведения может вывести страну из кризиса, – сказал лидер «Движения за перемены». – До этого времени переходная администрация и профессионалы должны руководить страной и справляться с кризисом в области здравоохранения».

Следует отметить, что накануне «Союз за Сербию» принял решение сформировать «оппозиционный фронт» с привлечением новых региональных и национальных партий и движений, бойкотировавших недавние парламентские выборы, и сделал заявление, схожее с тезисами Веселиновича.

Янко Веселинович.

«После сфальсифицированных выборов мы пришли к крайне недемократическому государству, в котором нет никакой оппозиции ни на одном уровне, от республиканского, до регионального и городского. В то же время мы обеспокоены тревожной ситуацией в отношении новой волны распространения коронавируса, новых случаев инфекции и смертей в результате насильственного проведения выборов…. Единственный способ преодолеть существующий политический кризис – это подготовить действительно свободные и честные выборы, отменив результаты последних фальшивых выборов на всех уровнях», – говорится в резолюции «Союза за Сербию».