Не пора ли понять, что идёт война, и закрыть Севастополь? – военкор об атаке на штаб ЧФ

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Новости Украины

Безотносительно степени причинённых повреждений, сам факт очередной атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе свидетельствует о том, что, возможно, в командовании не до конца понимают всю серьёзность ситуации.

Об этом в видеоблоге военного корреспондента Юрия Котенка рассказал военкор и ополченец Максим Фомин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что сам факт атаки на штаб носит более психологический характер, нежели военный.

«Для военного удара у них есть «Хаймарсы» и прочее, а это носило пропагандистский характер, учитывая, что дроны запускали с территории Крыма, а значит, есть какая-то агентура, диверсионная группа. Напомню, что с дронов атакуется дважды, тогда пять человек получили ранения. Непонятная история с аэродромом. Далее, на видео мы видим, как стреляют стрелковым оружием по дрону: Севастополь, штаб ЧФ, там нет глушилок, там нет дальнобойки. Как это вообще? В СССР Севастополь был закрытым городом, туда был въезд по спецпропускам. Сейчас это открытый город, хотя идёт война, а там база ЧФ, штаб. Конечно, хочется съездить отдохнуть, а Севастополь прекрасный город, но, к сожалению, это война, и нам нужно предпринимать меры безопасности. В Седово, в ДНР, когда у нас было только Седово, куда можно было поехать отдохнуть, туда тоже был въезд по пропускам, стоял блокпост, была куча заморочек, потому что рядом проходила зона боевых действий, там был полигон внутренних войск. Насколько я помню, никаких терактов там не было. Может, уже пора начинать понимать, что идёт война и как-то обезопасить штаб хотя бы от дронов? Подумайте», – призвал Фомин.

Также кадры удара по штабу прокомментировал работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко – он дал понять, что официальное сообщение об уничтожении вражеского БПЛА прямо над зданием вызывает мало оптимизма.

«На мой взгляд, это чистое попадание по штабу в Севастополе. БПЛА если бы сбили, подрыв произошёл в воздухе. Такой гриб дыма подымается при детонации. Конечно он мог упасть на крышу и потом взорваться, но уже какая разница? Он ведь долетел…», – пишет Руденков в своём тг-канале.

В Донецке также не понимают, почему Россия не осуществляет подобные удары по украинским штабам.

«Проблема того, что коптеры бомбят объекты в Крыму была, на мой взгляд, довольно ожидаема. Мне не кажется новостью то, что украинские (по факту западные) спецслужбы обладая неограниченными запасами денег и ресурсов способны в необходимом месте «купить» услуги криминала, своих ДРГ, вербовку и прочее… Проблема в другом. Почему мы не видим, как на украинский штаб что-нибудь падает? …Я готов понять, если туда вместо полукилограммовой самоделки упадёт полу-тонная фабричная бомба не с дрона, а с взрослого самолёта. Ну, типа, у нас есть нормальное орудие, нам не нужны деверсы с коптерами. Но этого же тоже не происходит», – рассуждает военкор Дмитрий Астрахань.

Власти Крыма придерживаются коротких комментариев, чтобы не разгонять ажиотаж в информационном поле. Задача удержать ситуацию под контролем и не сорвать финал курортного сезона, который и так пострадал из-за отмены авиасообщения и дефицита железнодорожных билетов. Потери туристического сектора неизбежно приведут к потерям в смежных сферах, поскольку курортный рынок – это сбыт сельхозпродукции, переработки, хозяйственно-бытовых услуг и товаров потребления. Поэтому панические настроения нанесут Крыму больший ущерб, чем фактические возможности беспилотников. Но в разгоне информационной волны заинтересованы интернет-СМИ и блогеры, поскольку она дает читательский трафик.

«Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. «Взрывы в Бахчисарае», «Корабли ведут огонь у мыса Опук», «Табло «Крымского моста» – читаем закон и помним об ответственности. Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма», – предупредил желающих прирастить аудиторию на «горячих материалах» советник главы Крыма Олег Крючков.

Действительно, в сложившейся обстановке крайне сложно соблюдать «информационную гигиену». Находящимся за пределами Крыма невдомек, что Бахчисарае нет и не было аэродрома, а картинку на табло при въезде на Крымский мост можно сгенерировать в любом графическом редакторе.

Тем не менее, в безопасности региона появилась конкретная брешь, через которую просачивается та самая паническая составляющая.

«Вообще, уверен, эти вылазки беспилотников, которые, понятно, откуда запускают – начало, – пишет публицист Платон Беседин. – То, что первое время главные неприятности будут из-за них, я написал еще в марте месяце. Получил порцию хейта. Ну, не привыкать. Цель использования таких беспилотников – во-первых, прощупать места; во-вторых, вызвать беспокойство. Это очевидно. Куда менее очевидно, сколько людей в Севастополе и Крыму довольно потирают руки от таких действий. Дальше – больше».

Прощупывание «слабых мест» в обороне будет только усиливаться. На кону проведение саммита «Крымской платформы» 23 августа, который должен дать власти Зеленского возможность вновь вывести Крым в информационную повестку с тезисом об угрозах для мирного населения от базирования ВС России на полуострове.