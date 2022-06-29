«Не последнее признание в этом году» – Сирия признала ДНР и ЛНР

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Официальный Дамаск признал независимость и суверенитет республик Донбасса.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении.

Отмечается, что президент Сирии Башар Асад ещё в начале месяца объявил об официальном старте процедуры признания республик Донбасса. В то же время, в ТАСС со ссылкой на посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника сообщают, что признание пока не формализовано на бумаге, однако это дело времени.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что к этому всё и шло.

«На самом деле, долгожданное событие. Отношения с Сирией по разным позициям достаточно глубоко проработаны, поэтому, я думаю, когда будет полное официальное признание, то через РФ уже можно будет торговать транзитом с Сирией без всяких проблем и схем, что очень поможет ДНР в экономическом и политическом плане. Думаю, что это не последние признание в этом году, всё будет хорошо», – сказал Бердичевский «ПолитНавигатору».

«Хороший пример арабским странам. И не только им», – пишет в своём тг-канале публицист Николай Стариков.

В целом в сети отмечают, что до сегодняшнего дня, кроме России, ни одно из признанных государств ДНР и ЛНР не признавало. В то же время есть мнения, что Донбасс уже давно заслужил себе право находиться в составе РФ.