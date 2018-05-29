29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Не последний «двухсотый» – ополченец о Бабченко

Убитый сегодня в Киеве русофоб Аркадий Бабченко получил по заслугам. Об этом в своем телеграм-канале написал известный ополченец и волонтер Александр Жучковский.

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«В Киеве застрелен Аркадий Бабченко. Тот самый, да. Который мечтал об оккупации России НАТО и «Абрамсах» на Тверской. Ненавистник России, каких поискать. Виртуоз русофобии. Получил по заслугам. Смерть закономерная и даже предсказуемая. Далеко не первый «двухсотый», которого приютила Украинушка, и видимо не последний. Suum cuique (каждому свое – лат)», – написал Жучковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен сегодня у себя в подъезде дома. Он скончался в машине «скорой помощи».