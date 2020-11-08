«Не посмеет!» – российского генерала спросили об атаке Украины на Крым

27.11.2020, Москва, Максим Карпенко

За годы нахождения Крыма в составе Российской Федерации полуостров значительно перевооружился, и теперь украинские военные не посмеют сунуться на полуостров.

Об этом в интервью «Вести Севастополь» заявил бывший начальник Береговых войск Черноморского флота генерал-майор Анатолий Кочешков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я отвечаю за ее подготовку (подразделений береговой обороны, – авт.) в какой-то степени, постоянно общаюсь с командованием, посещаем мы подразделения и части, которые находятся на боевом дежурстве. Мы получили новые ракетные комплексы, получили еще одну бригаду, которая находится в Перевальном, получили мощные средства ПВО. То есть, сейчас ситуация такая, что Украина не посмеет сделать какую-то провокацию или напасть на крымчан», – заверил Кочешков.

Напомним, с марта 2014 года Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы «Бастион», которые демонстрировали свои возможности кораблям НАТО, подходившим к побережью полуострова.

Также на боевое дежурство в Крыму заступили новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф».