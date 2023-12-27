«Нет поводов для уныния»: На Западе посчитали – Украина должна убить 360 тыс русских в 2024 году

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Параллельно с облетевшим все мировые СМИ сообщением об уничтожении российского боевого корабля в Феодосии как свидетельства готовности ВСУ продолжать борьбу, на Западе продолжается кампания с целью выбить новые транши для Киева после того, как политики вернутся с рождественских каникул.

«Почему мрачные лица? Почему политики и аналитики вдруг убедились, что Украина находится на грани поражения в войне с Россией и становится жертвой ее хищничества? В конце концов, мало что изменилось на линии фронта с лета, когда царил оптимизм. Но сейчас все разговоры сводятся к тупику и застопорившимся наступлениям. Почему патовая ситуация внезапно должна означать поражение? Неоспоримым фактом является то, что Украина, которая, как ожидалось, сдастся через несколько недель, не только жива, но и сумела вытеснить Россию с половины территории, которую она захватила в первые несколько недель войны», – убеждает читателей на страницах The Hill живущий в США профессор Александр Мотыль.

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По его мнению, «отсутствие прорыва не означает катастрофы, тем более что Украина в течение нескольких месяцев эффективно придерживалась оборонительной стратегии, которую западные политики предлагают ей принять только сейчас».

Мотыль считает, что ВСУ в обороне могут измотать Россию, ставка делается на убийство максимального числа российских солдат с целью посеять недовольство в РФ.

«Если они смогут поддерживать такой уровень убийств — а нет никаких причин, почему они не могут, особенно если поступит западная помощь, и Украина откажется от рискованных наступательных стратегий, — это приведет к гибели 365 000 россиян ежегодно. Эта цель может быть нереалистичной, но 150 000 человек в год – нет, поскольку она примерно соответствует уровню убийств в Украине за последние два года», – разглагольствует Мотыль.

Он объявляет ультиматум – никакой заморозки конфликта и признания занятых русской армией территорий за Москвой быть не может:

«Этого никогда не произойдет, потому что украинцы не настроены на самоубийство — и если им придется умереть, они предпочтут пасть в бою».