В Тбилиси состоялись мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы. Участники акции прошли с красными флагами без коммунистической символики по центру города. Несмотря на это, у некоторых были Знамёна Победы, на что полиция не реагировала.

Кроме того, празднующие люди принесли антинатовские и антифашистские плакаты, а также баннер против нацизма на Украине. Также была попытка сорвать акцию фашиствующими молодчиками, которые пытались вырвать флаги из рук участников акции, однако они получили достойный отпор.

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Репортаж с места событий для «ПолитНавигатора» вёл лидер запрещённой властями Компартии Грузии Темур Пипия.

Сегодня, 9 мая, Социалистическое движение Грузии и Компартия Грузии отметили День Победы шествием и митингом в столице Грузии Тбилиси. Это имеет огромное значение для грузинского народа. Грузия и грузинский народ внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 700 тысяч советских солдат из Грузии принимали участие в боях против фашизма, из них 300 тысяч не вернулись домой, пали смертью храбрых в боях.

Сегодняшняя акция была проведена в парке Киквидзе, шествие закончилось митингом у памятника Герою Советского Союза Кантария Мелитона Варламовича, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом вместе с русским Егоровым. Участники митинга приняли заявление, где поддержали мирную политику правительства Грузии.

Как известно, Вашингтон и Брюссель оказывают колоссальное давление на грузинское правительство. Особенно это касается последнего года после начала СВО РФ на Украине, чтобы Грузия включилась в антироссийскую коалицию, начала военные действия против Сухуми и Цхинвали, против Абхазии и Южной Осетии, и тем самым открывать так называемый второй фронт против России на Южном Кавказе.

Участники митинга также приняли обращение к украинскому народу. Они обратили внимание украинской общественности на то обстоятельство, что Украина повторяет постсоветскую историю Грузии. Грузия на полшага опережает Украину, и все те процессы и события, которые происходят на Украине, они происходили в Грузии чуть раньше. Участники митинга обратили внимание украинской общественности на то, что грузинский народ, Грузия уже были примерно в таком драматическом состоянии, драматических условиях, как сейчас украинский народ, в течение 10 лет, начиная с 2003 года по 2013 год, когда Грузией правил профашистский режим Саакашвили.

Абсолютно подконтрольный Вашингтону ультраправый фашистский режим Саакашвили сделал всё, чтобы столкнуть Грузию с Россией, и он сумел спровоцировать военные столкновения с нашим северным соседом. Но грузинский народ вовремя скинул ненавистную власть.

Митингующие обратились к украинскому народу с призывом искать главного врага внутри страны и направить свой гнев, в первую очередь, против киевской хунты, которая всё сделала, чтобы украинский народ столкнуть с Россией.

Под конец акции произошёл маленький инцидент. Фашиствующая молодёжь попыталась вырвать красные флаги у участников митинга, но они получили достойный ответ и ретировались с места происшествия.

Да, у нас действительно были флаги без коммунистической символики, но у нас ещё были несколько копий флага Победы, полиция это видела хорошо, но она смотрела спокойно на эти флаги и не реагировала.

Закон Хартии свободы запрещает коммунистическую символику, в соответствии с пунктами Хартии свободы создана специальная комиссия в Министерстве безопасности Грузии, которая призвана следить за реализацией этого закона. Эта комиссия призвана определить, что такое коммунистическая символика. Комиссия до сих пор не определила и не составила список коммунистических символик, которые подпадают под запрет в соответствии с Хартией свободы. Видимо, это дошло до правоохранительных органов, и они не трогают флаг Победы.

Я полагаю, что атмосфера в Грузии изменяется к лучшему после СВО на Украине вообще, и власти Грузии пытаются не трогать сейчас коммунистическую символику, не трогать тех людей, которые вспоминают Великую Победу, Сталина и Советский Союз положительно.