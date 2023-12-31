Не поздно ли скорбеть, Одесса?

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…у них опять праздник.

Они публикуют в соцсетях фото рабочей тетради по русскому языку, которую вместе с осколками «мирной» жизни вынесло взрывом из разрушенной школы. Они пишут под фото: «Сегодня много поводов перейти на украинский язык».

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Они постят видео, на котором священник ходит по храму с кадилом, и рядом с ним рушится потолок.

Они пишут под видео:

«Не может быть, что это московская церковь с московским попом в Одессе. Нужно немедленно закрыть все храмы ФСБ, может это они и притягивают ракеты, ну а может направляют».

Они — это оккупировавшие Одессу нацисты, у которых сегодня траур. Вы уже знаете из-за чего — «самый масштабный ракетный удар по Одессе» (и по Украине), четверо погибших, масса раненых. А если точнее, самая масштабная пальба спрятанной в жилых кварталах ПВО, которую видно невооруженным глазом, в смертоносной опасности которой разбираются уже даже дети — по зареву и по звуку адского салюта их времени.

…а они подсчитывают потери с наслаждением — около тридцати поврежденных домов (три разрушены полностью, еще часть — вот-вот рухнет), сотни квартир без окон, света, воды и газа. Раскуроченные церковь, школа, магазины, машины, витрины… Главное — жизни.

И не устали ж еще при этом писать о «ё…ной русне». Даже главнацист по Одессе, по отмашке СБУ делающий вбросы для формирования мнений «одэсьцив», Демьян Ганул вдруг прозрел:

«Сейчас роспропаганда будет писать, что это попал обломок ракеты, или вообще ПВО. Возможно и так».

Ну это «ласковый» такой посыл от «избушки» для самых тупых, которых, уже как Шарикова, боятся сами учителя вроде Швондера:

«ПВО сбивает ракеты, потому что русня их запускает».

И тут же эмоциональное мнение нормальных людей из запрещенного на Украине паблика «Типичная Одесса», прежние админы которого сидят в СИЗО:

«Спасибо «майдану» и АТО, что привели в наш город войну! Спасибо майданутым активистам и любителям «европы». Спасибо госперевороту! Именно тогда все покатилось к чертям. Спасибо вам!.. Но это не наша война, выводите свои ПВО в чисто поле и воюйте!».

Мэр города внезапно (еще он «противоречивый такой весь») опечален:

«В связи с трагедией, произошедшей 29 декабря в результате вражеской атаки на Одессу и приведшей к гибели людей, 30 декабря 2023 года объявлен днем траура. Вечная память погибшим!».

И траур как бы для всех. Для людей, взятых в заложники нацистской украинской властью. И для представителей последней — ожидающих, когда в больнице умрет очередная жертва ПВО, чтобы цифры внушали доверие западным друзьям и партнерам…

При этом пропаганда не забывает нагнетать— «вот, что делают русские с русскими учебниками», «вот, что делают русские с русскими церквями». «Отмоемся всем миром от русского!».

Не хочется скорбеть вместе с падалью.

Почти уже десять лет не хочется. Потому что траур в настоящей русской Одессе не заканчивается со 2 мая 2014 года.