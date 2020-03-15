Не прекращать обстрелы! – Молдовой уже пугают на Украине

15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Молдова, некогда фигурировавшая в прозападной пропаганде на Украине как образец успешности европейской интеграции, превратилась в пугало для майданщиков. Именно так представил соседнюю страну на «5 канале» Петра Порошенко главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Он предостерёг: как только Украина прекратит обстрелы республик Донбасса, Россия запустит рычаги «приднестровского сценария», в котором не столь страшна схожесть неподконтрольных Киеву территорий с ПМР, сколько превращение Украины в Молдову.

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«Если мы сами прекращаем огонь, мы демонстрируем всему миру неспособность на дальнейшее сопротивление. Это значит, что мы как государство не можем справиться с этой ситуацией, у нас нет стойкости, не можем дальше сражаться за оккупированные территории и признаём, что Россия может делать с нами, что она захочет, контролировать нашу территорию, и мы это будем признавать неопределённый по длительности срок.

После этого любые политические договорённости ничего не стоят. Нам говорят: нам нужно остановить войну, у нас будет мир, тогда начнутся реформы.

Давайте посмотрим на Молдову, там с 1992 года прекратили огонь. В 2006 году русские провели там референдум, и все как один люди, которые там живут, получили российские паспорта и сказали: ничего общего с Молдовой иметь не хотим, мы независимы. И Россия их контролирует. Теперь все они российские граждане, а Молдова от борьбы за них отреклась», – заявил Бутусов.

«Начались ли в Молдове экономические реформы? Нет! Там победил с помощью России пророссийский президент Додон, который шатает эту ситуацию сверху так, что в государстве ни стабильности, ни коалиции, ничего нет, и реформ никаких нет. У них уровень жизни такой же, даже ниже, чем на Украине, в которой продолжается война», – добавил пропагандист.

«Нас может ждать похожий сценарий?» – спросила журналистка Янина Соколова.

«Так они на это и идут, к этому стремятся, это их стратегическая цель! То есть: признание оккупации де-факто. Окей, вы не признаёте юридически – не надо! Признайте де-факто, а мы потом, через двадцать-сорок лет юридически как-то разрулим при другой власти, при других политиках. Придёт через десять лет какой-то другой миротворец, мы ему поможем победить, и скажет: ну, хорошо, что там те оккупированные территории, была когда-то война, давайте всё-таки экономику укреплять, почему люди так плохо живут, давайте какие-то мирные договорённости с Россией, мы их не будем трогать. Так и произошло в Молдове.

Сейчас, например, мы перекрыли границу, а как русские заезжают туда, в Приднестровье? Через Кишинёв! Сама Молдова потеряла субъектность и помогает этой оккупации. Сама Молдова, например, неспособна отменить приднестровские автомобильные номера, она их не запрещает, и они ездят, например, к нам на своих номерах. То есть, это частичная потеря государственной независимости, и она не приводит к миру, она приводит к тому, что Россия получает внутриполитические рычаги расшатывать эту ситуацию до конца и дестабилизировать её полностью. И в этом огромный риск, мы не можем признавать эту оккупацию никоим образом», – рассказал Юрий Бутусов.