«Не прекратим огонь ни на один час» – в Киеве угрожают повесить любого сторонника мира

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 16:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1303
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не должна прекращать огонь ни в коем случае. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас однозначно ни на один час нельзя останавливать огонь по российским войска. Даже один час даёт возможности россиянам закопаться, подвезти резервы, произвести снаряды и технику, и всё это поставить на линию боевого соприкосновения. Это всё надо уничтожать», – потребовал Свитан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украина не должна прекращать огонь ни в коем случае. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика...

Он подчеркнул, что любой украинский политик, рискнувший предложить отказаться т части территорий, может расстаться с жизнью.


«Кто бы ни пришёл с предложением потери суверенитета и территориальной целостности – его просто расстреляют. Или повесят на хорошей верёвке на фонарях в районе Банковой», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть