«Не прекратим огонь ни на один час» – в Киеве угрожают повесить любого сторонника мира

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Украина не должна прекращать огонь ни в коем случае. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас однозначно ни на один час нельзя останавливать огонь по российским войска. Даже один час даёт возможности россиянам закопаться, подвезти резервы, произвести снаряды и технику, и всё это поставить на линию боевого соприкосновения. Это всё надо уничтожать», – потребовал Свитан.

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Он подчеркнул, что любой украинский политик, рискнувший предложить отказаться т части территорий, может расстаться с жизнью.

«Кто бы ни пришёл с предложением потери суверенитета и территориальной целостности – его просто расстреляют. Или повесят на хорошей верёвке на фонарях в районе Банковой», – добавил эксперт.