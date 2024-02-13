Не принявшие присягу ВСУшники массово гибнут на фронте – Арестович

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В рядах украинских войск воюет и погибает много людей, не присягавших на верность родине.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в перечень экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В рядах украинских войск воюет и погибает много людей, не присягавших на верность родине....

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По словам Арестовича, отсутствие присяги позволяет государству оспорить выплаты мобилизованным, потому что формально они не считаются военными.

«То, что большинство этим не заморачивается, я тебе гарантирую. А ты знаешь, что такое военнослужащий, который погиб без присяги? А он формально не военный. Его сняли с улицы, отправили, он погиб – он даже не военный.

Он был в военной форме, был зачислен в штатный состав подразделения, воевал, получал боевые приказы, но он не военнослужащий. По-хорошему, государство или кто угодно может спокойно оспорить выплаты ему боевых, зарплаты и так далее – это вообще незаконно», – сказал экс-советник ОП.

«Некоторое количество наших военнослужащих, а я бы очень советовал тем, кто нас слушает, установить какое, погибло и гибнет без принятия воинской присяги. А если и с принятием воинской присяги, так с нарушением процедуры воинской присяги.

Потому что военнослужащий должен стрельнуть из боевого оружия, без этого присяга не считается присягой, и торжественно, при знамени (там могут присутствовать два человека) принести воинскую присягу с оружием, сжимая шейку приклада могучей правой рукой, а левой удерживая текст присяги.

Вот так это должно делаться, и командир даже в самых тяжелых условиях должен это организовать. Тем более что в боевые части на первую линию должны попадать люди, уже принявшие присягу», – заявил Арестович.

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