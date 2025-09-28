Гонений на преподавателей русского языка станет больше — СБУ задержала женщину, доцента русской филологии из университета Мечникова. Ей вменяют «вербовку военных и корректировку ударов» по лежбищам ВСУ.

В гестапо назвали свой очередной улов «предотвращением бегства из Украины агентки ФСБ». Женщину схватили «накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в Россию. При себе у нее уже были соответствующие билеты на автобус».

Женщине 52 года, и следить за ней эсбэушники стали еще в 2014 году, когда, по их словам, «она призвала в запрещенной соцсети ВКонтакте к захвату Одесщины». Тогда, мол, на нее и вышли в ФСБ, а после 22-года, в обмен на сотрудничество, якобы пообещали должность преподавательницы кафедры русской литературы в московском вузе.

(Тогда, во время Русской весны, на улицах была бОльшая часть Одессы — интересно, кто еще на крючке СБУ? На камеру же, «для истории», пророссийский электорат фиксировали Стерненко и Ганул).

«Одной из ее главных задач было выявление пунктов временной дислокации сил обороны на территории Одессы, — рапортуют в гестапо. — В первую очередь врага интересовали аэродромы с боевыми вертолетами и склады с вооружением и боеприпасами. Чтобы собрать разведданные, агент пыталась «втереться» в доверие к украинским военным, проживавшим по соседству. В дальнейшем она получила задачу завербовать их в собственную сеть информаторов, по которой ФСБ планировала «изнутри» шпионить за защитниками южного региона».

Но прыткие гестаповцы сорвали коварные планы, задержали вражину, провели у нее обыск, изъяли вещдоки с «отчетами» для ФСБ (прямо в ЕС их с собой потащила, прямо на аусвайс?) и бла-бла-бла… Теперь за «измену родине» ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Такая вот заурядная, к сожалению, новость, однако, именно из-за нее забурлила нацистская жижа.

Ведь обычно в промышленных масштабах задерживаемых «агентов ФСБ» представляют отребьем — бывшими зеками, наркоманами, охочими до легких денег паразитами, до которых «тилигенции» нет дела. А тут вдруг совпало все — и «Одесщину захватить призывала», и доцент русского языка, и не за деньги своей настоящей Родине помогала, а ради естественного желания работать по специальности, а не пресмыкаться в оккупации…

Да, русское отделение в ее альма-матер давно аннулировано, а его бывшие сотрудники на полставки шуршат бумажками на кафедре общего языкознания. Теперь в святая святых, основанном в 1865 году Императорском Новороссийском университете (ныне и пока Мечникова), верховодит психически больной профессор истории Музычко, калечащий целые потоки студентов. Он одним из первых высказался о происшедшем:

«В этой новости прекрасно все… Но на самом деле куча преподавателей являются ментальными или практически русскими коллаборантами. Вижу и чувствую это чуть ли не каждый день. Наших детей часто учат по принципу «какая разница», или это просто открытые враги, которые даже не боятся! Потому что мы, к сожалению, не приучили их бояться!».

На том он с такими же малочисленными, но упоротыми коллегами и порешил — «приучать вату бояться». И теперь они шерстят и стучат куда надо — «там учительница говорит по-русски», «там спортивный тренер», «там лаборант», «там завуч». Но только «где вы видели нацизм на Украине?»…