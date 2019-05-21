Не признавать! – В Госдуме обрушились с критикой на Зеленского

21.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Нет никакого смысла признавать итоги президентских выборов на Украине, в результате которых к власти в Киеве пришёл человек, который фактически ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в ходе брифинга в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы предлагаем не признавать: в первый же день вступления в должность новый президент Украины обращается к США, чтобы усилить санкции против нас. Что, мы будем признавать того президента, который просит Америку ещё жестче ударить по России?

Второе – против любых амнистий, автономий и всего прочего, то есть, никаких послаблений, только жёсткая позиция, как была при Порошенко.

Зеленский распустил Раду, а дальше что? Ни один министр не арестован, кругом чудовищные пытки, во всех местах, где находятся русские, захваченные на Украине во время вооружённых конфликтов.

Поэтому это такой же президент, как и Порошенко, он так же будет ухудшать обстановку в отношениях с Россией», – заявил Жириновский.